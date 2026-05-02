【モデルプレス＝2026/05/02】フリーアナウンサーの中村仁美が5月1日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開し、話題になっている。【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「凝っててすごい」ぎっしり詰まった弁当一挙公開◆中村仁美アナ、長男弁当8選中村は「お弁当備忘録」「＃中学生男子弁当」とつづり、中学生の長男の8種類の弁当のショットを投稿。「ふるさと納税牛タン弁当」「セブンのミートボール弁当」「鶏の照焼弁当」「コ