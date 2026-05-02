【モデルプレス＝2026/05/02】元AKB48でタレントの西野未姫が5月1日、自身のInstagramを更新。家族3人で撮影したマタニティフォトを公開した。【写真】臨月迎えた27歳元AKB「素敵」マタニティフォト公開◆西野未姫、マタニティフォト公開西野は「家族3人でマタニティーフォトの撮影をしました このカットは山本家の明るくて楽しい感じを表現したくて、カラフルでハッピーな感じにっっ」と記し、写真家の山下さき氏が撮影した2パタ