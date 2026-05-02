歌手でタレントのアグネス・チャンさん（70）が2026年4月26日、自身のインスタグラムを更新。美スタイルが際立つピンクのミニワンピコーデを披露した。「今日も姉と昼ごはん食べます」アグネス・チャンさんは、「今日も姉と昼ごはん食べます」といい、ピンクのミニワンピを着こなす姿を投稿した。「着替えて迎えに来るのを待っています」「姉って、本当にありがたい存在ですね」「感謝です」とつづっていた。インスタグラムに投稿