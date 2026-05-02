◆パ・リーグソフトバンク―楽天（２日・みずほペイペイドーム）楽天のホセ・ウレーニャ投手（３４）がソフトバンク戦に先発し、５回６安打５失点で降板した。一発攻勢に沈んだ。両チーム無得点の３回。２本の安打と四球で２死満塁のピンチを背負うと、栗原に満塁アーチを浴びた。４点のビハインドを背負う展開となった。さらに４回には山川にソロを被弾。リードを広げられた。チームは現在、今季ワーストを更新する５連敗