＜2026年5月1日（金）プロ野球 ヤクルト 16-5 DeNA ＠神宮＞ ■責任投手 【勝投手】松本健 (3勝0敗) 【敗投手】平良 (1勝1敗) ■バッテリー 【DeNA】平良、中川颯、堀岡、マルセリーノ、柴田 - 松尾、戸柱 【ヤクルト】松本健、荘司、清水、丸山翔 - 古賀 ■本塁打 【DeNA】佐野 3号(2回表ソロ)、佐野 4号(5回表2ラン) 【ヤクルト】岩田 1号(2回裏2ラン)、サンタナ 7号(4回裏2ラン)、丸山和 2号(5回裏ソロ)、宮