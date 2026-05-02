◆女子プロゴルフツアーＮＴＴドコモビジネスレディス第２日（２日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、ツアー１勝の天本ハルカ（明治安田）が１３位で出て７バーディー、ボギーなしで自己最少タイの６５をマークし、通算１０アンダーに伸ばした。ホールアウト時点で２位に浮上し、優勝戦線に名乗りをあげた。５連続バーディーで猛チャージした。２つ伸ばして折り返した後半の１番は４メー