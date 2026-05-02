◆パ・リーグロッテ―西武（２日・ＺＯＺＯマリン）日本ハムからＦＡで西武に入団した石井一成内野手が６回先頭、移籍後初アーチとなる１号ソロを右翼席にたたき込んだ。４−２と２点リードで迎えた６回先頭。ロッテの先発右腕・田中晴也のカウント１−１からの３球目、外角高めのチェンジアップをフルスイング。レオ軍団の一員として第１号となった。「マリンの風にうまく乗ることができました。次もがんばります」とコメ