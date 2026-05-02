お楽しみのゴールデンウィーク。おうちでのんびり過ごすという方はスイーツ作りに挑戦してみませんか？ 今回は、15分でできる簡単「ソフトクッキー」をフィーチャーします。 ※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました ▼500人絶賛の人気レシピ登場！ 1. ボウルにホットケーキミックスや砂糖などを入れ、ヘラでつやが出るまで混ぜます。最後にチョコチップを加えてむらなく混ぜます。 2. 1