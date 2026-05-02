「阪神−巨人」（２日、甲子園球場）阪神・大竹耕太郎投手が、スローボールを連発。緩急自在の投球で巨人打線を翻弄（ほんろう）した。三回２死、キャベッジの初球に７７キロのスローボール。この一球はボールとなったが、四回には平山にも８５キロのスローボールで見逃しストライクを奪った。続けて９８キロのチェンジアップで右飛に打ち取った。五回は浦田への２球目、６８キロのスローボールでタイミングを外し、左飛。