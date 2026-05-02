フジテレビは、5月16日と17日に横浜BUNTAIで行われる「三井不動産カップ2026（神奈川大会） バスケットボール女子日本代表国際試合」の女子日本代表対女子ラトビア代表戦を生中継すると発表した。 フジテレビ中継の解説には、東京五輪銀メダリストで元日本代表の宮崎早織と馬瓜エブリン（ENEOSサンフラワーズ）が出演する。 本試合は、今年9月にドイツで開催される「FIBA女子バスケットボールワ&#