6月11日に渋谷のライブハウス3会場で開催されるスペシャルライブ『Shibuya Sound Scramble 2026』に、Cup of Joe（フィリピン）、Hindia（インドネシア）の出演が発表された。 （関連：BE:FIRSTはステージに立つごとに表現を更新し続ける『MTV Unplugged』で示したパフォーマンスの真価） 本イベントは、6月13日に東京 TOYOTA ARENA TOKYOで授賞式が行われる国内最大規模の国際音楽