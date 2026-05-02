所属事務所が謝罪文を発表したものの、今回の事案は単純な盗作疑惑として片づけることは難しい。K-POPガールズグループBilllie（ビリー）を巡る騒動のことである。【写真】“見せパン”に全身シースルー…過激さ増すK-POP女性アイドル衣装問題問題となったのは、5月6日に発売される1stフルアルバム『the collective soul and unconscious：chapter two』の収録曲『$ECRET no more』に関連する映像だ。4月23日に映像が公開されると