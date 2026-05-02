1日（金）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の千葉ドットは、2025-26シーズンをもってリベロの横江泰地（24）、アウトサイドヒッター（OH）の三上大輝（21）と松下和暉（25）、セッターの小林多壱（25）とセッター兼リベロの山田悠貴（24）、オポジットの石塚祐己（24）と杉粼大和（39）が現役を引退、ミドルブロッカーの山田誠幸（29）とOHの秋山祐也（22）が退団すること