1日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のヴィクトリーナ姫路は、アウトサイドヒッターの野末朋那（23）が膝のコンディション不良により手術を行ったと、クラブ公式サイトで発表した。 静岡県出身の野末は龍谷大学を卒業後、2025年に姫路へ入団。ルーキーイヤーとなった今シーズンはSVリーグ女子のレギュラーシーズン15試合でベンチ入りした。