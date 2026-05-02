◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第17節BL東京―静岡（2026年5月2日東京・秩父宮ラグビー場）プレーオフ進出を懸ける一戦のハーフタイムに、「差別カテゴリA2反対」と書かれた横断幕を掲げるファンが現れ、その後警備員に注意を受ける一幕があった。昨季王者のBL東京と静岡の対戦は、22―22で前半を終了。ハーフタイムに入った直後、男性とみられるファンが南側スタンド前の通路の最前列に現れ、「差別カテゴリA2反対