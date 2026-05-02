◇WBOアジア・パシフィック・フライ級タイトルマッチ王者・富岡浩介（RE:BOOT）＜10回戦＞同級9位・田中将吾（大橋）（2026年5月2日東京ドーム）東京ドームを舞台としたプロボクシングのダブル世界戦興行「THE DAY」のオープニングマッチで、WBOアジア・パシフィック・フライ級王者の富岡浩介（23＝RE:BOOT）が初防衛に成功した。プロ6戦目で初タイトル戦に挑んだ挑戦者の田中将吾（24＝大橋）と三者三様の採点で引き分け