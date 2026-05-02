京都市動物園（左京区）は、オオヤマネコの赤ちゃんが２頭誕生したと発表した。同園では初めて。母子の状態は健康だが、公開時期は未定としている。発表によると、４月２５日午前８時５９分に１頭目、同９時９分に２頭目が生まれた。母親は５歳の「ハヅキ」で、父親は８歳の「ロキ」。赤ちゃんの性別は現時点でいずれも不明という。オオヤマネコは北欧スカンディナビア半島やロシアなど寒冷地に生息し、冬季は毛が長くなり、