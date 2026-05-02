4月30日のメーン11R「JRA交流由良川特別」（ダート1400メートル）は下原理騎乗のJRA・ツーピース（牝4＝河嶋、父ホッコータルマエ）が逃げ切り。昨年2月の未勝利戦以来となる通算2勝目を園田の地で挙げ、殊勲の鞍上は「最後いっぱいになりましたけど、力がありました」と安どの表情を浮かべた。この日は川原正一が1976年4月28日のデビューから50年と2日で地方＋中央通算6000勝を挙げたメモリアルデーとなったが、実は川原の