元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏が2日、Xを更新。4月28日に急病により73歳で亡くなった女優五十嵐淳子さんを追悼した。鈴木氏は「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。から始まる言葉。悲しく。あたたかく。愛しく。涙がにじむ」と、五十嵐さんの夫で俳優の中村雅俊が出したコメントについて思いをつづり、「御冥福をお祈りします」と追悼した。