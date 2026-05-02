Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。スマホに貼るレンズで見る顕微鏡なんてどうせオモチャみたいなものでしょ？と、期待していなかった「ミクロハンターキットX250P」。ところが使ってみると、身近なものが次々と“見たことのない姿”で表現され、小学校以来のワクワク感ですっかり没頭してしまいました。大人も子どもも知的好奇心を