Image: アイリスオーヤマ 2024年5月6日の記事を編集して再掲載しています。迷ったらコレ買っておけば良い気がする。BBQにキャンプにスポーツ応援に。はたまた生鮮食品の買い出しに…と、活躍の場も多いクーラーボックス。僕も1つ探していたんですけど、なんだかスペック至上主義みたいなガチなクーラーボックスを見つけてしまいました。アイリスオーヤマの「HUGEL」というシリーズ。価格は結