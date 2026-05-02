2026年4月から、自転車の交通違反に対しても反則金を課す「交通反則通告制度(いわゆる青切符)」の運用が始まった。悪質な違反の抑止や安全向上を目的とした新制度だが、日常の足として自転車を利用する人々はこの変化をどう捉えているのだろうか。「自転車の危険な運転を減らす必要性は理解できるが、今の道路環境や取り締まりの基準には納得がいかない」――。そんな認知と納得感の間で揺れるユーザーの本音を探るべく、マイナビ