バトラーが対戦回想ボクシングの世界スーパーバンタム級（55.3キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が激突する世紀の一戦が2日、東京ドームで行われる。世界が注目するビッグマッチを前に、2022年12月のバンタム級4団体王座統一戦で井上に敗れたポール・バトラー（英国）が対戦当時を回想。衝撃を語っている。英公共放送「BBCスポーツ」は「『足の感覚がなかった』――ナオヤ・