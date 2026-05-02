重たい靴だと季節に合わない。でも、サンダルを履くにはまだ少し早い……。そんな端境期に頼れるのが、【ZARA（ザラ）】の「おしゃれスニーカー」です。軽やかな見た目と大人っぽさを兼ね備え、カジュアルに寄りすぎないのが魅力。今の時期のコーデにちょうどいいデザインをピックアップしました。足元を変えるだけで、装い全体の鮮度アップが狙えます。 異素材ミックスでさりげなく差がつく 【ZARA】