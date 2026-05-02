高市早苗首相は2026年初頭の自民党大会や施政方針演説で日本国憲法改正、とくに9条改正を「1年以内」にめどをつけると目標を明言した。イスラエルとアメリカによるイラン攻撃の名目は核兵器開発の阻止とされるなか、日本では原子力発電所の再稼働が相次いでいる。鳩山由紀夫元首相に、原発再稼働と日本のエネルギー政策、日本国憲法について作家の日野百草氏が聞いた。【全3回の第3回。第1回から読む】【写真】廃炉プロジェクト