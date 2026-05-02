◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」新年度を迎えて約１か月。これまでと違う場所で、新たな人生のスタートを切る人も多い時期だ。大相撲界でも個性あふれる新弟子たちが続々と入門した。尾上部屋の宇座寿音（うざ・じゅおん、２３）は海上自衛隊を経ての角界入りとなった。近年は新弟子検査受検の年齢制限緩和などもあり、社会人経験を経て入門する力士が増えた。十両・朝翠龍（高砂）は日体大４年時に全日本相撲選手権３