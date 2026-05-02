FC東京がホームで川崎に快勝し、暫定ながら首位に立ったJ1百年構想リーグは5月2日に第14節が各地で開催され、味の素スタジアムではFC東京と川崎フロンターレの多摩川クラシコが行われた。3連勝中で首位の鹿島アントラーズとの勝ち点差を「3」に詰めていたFC東京は、この試合にも2-0で勝利してリーグ戦4連勝で暫定ながら首位に立った。両チームがともに4-4-2の布陣でミラーゲームとなった一戦は、互いに攻め手を欠き、前半の終