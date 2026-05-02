◆第７１回京王杯スプリングＣ・Ｇ２（５月２日、東京競馬場・芝１４００メートル、良）＝１着馬に安田記念優先出走権伝統の１４００メートル重賞が１８頭で争われ、３番人気のワールズエンド（牡５歳、栗東・池添学厩舎、父ロードカナロア）が逃げ切り、重賞初制覇を飾った。勝ちタイムは１分１８秒９。前走・リゲルＳは惜しくも２着。昨年のスワンＳ以来の重賞３回目の挑戦でタイトルをつかんだ。津村明秀騎手は自己最多を更