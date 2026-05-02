ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の堀夏喜が２日、都内で初の写真集「ＬＩＶＩＮＧＦＯＲ」（発売中、幻冬舎）の刊行記念イベントを開催。ＥＸＩＬＥ・ＭＡＴＳＵ、ＵＳＡ、ＭＡＫＩＤＡＩと共演したＥＸＩＬＥの東京ドーム公演を回顧した。堀は４月２１、２２日に行われたＥＸＩＬＥの約３年４か月ぶり東京ドーム公演にＳＴＡＲＴＩＮＧＭＥＭＢＥＲとして出演。同公演には、スペシャルメンバーとしてオ