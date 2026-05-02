◆第３１回ユニコーンＳ・Ｇ３（５月２日、京都競馬場・ダート１９００メートル、稍重）２４年に東京の１６００メートルから施行条件を変えて移設された３歳限定のＧ３は１２頭立てで争われ、５番人気で鮫島克駿騎手が手綱を執るケイアイアギト（牡、美浦・加藤征弘厩舎、父エスポワールシチー）が、最後の直線で追い込んで３着に入った。２月のサウジダービー５着のあと、ＵＡＥダービー出走を目指してドバイへ転戦したが、中東