◆パ・リーグロッテ―西武（２日・ＺＯＺＯマリン）ロッテの小川龍成内野手が５回、２点差に迫るタイムリー二塁打を放った。「９番・二塁」でスタメン出場。１−４と３点ビハインドで迎えた２死二塁のチャンス。西武の先発サウスポー・武内夏暉の１ストライクからの２球目、ストレートを逆方向に技ありの一打。打球は左翼線に転がる二塁打となり、二塁走者が生還。２点差に詰め寄った。プロ６年目を迎えた内野陣のリーダー