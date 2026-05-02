俳優のソン・ジュンギが主演する韓国ドラマ『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』（全16話）があす3日（前9：10〜）より、CSホームドラマチャンネルで一挙放送される。【動画】『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』予告同作は『太陽の末裔 Love Under The Sun』のソン・ジュンギと『ミセン−未生−』イ・ソンミンが共演し、韓国で驚異的な高視聴率を記録した話題作。財閥家の奴隷となり身をささげた人物が、創業者であるチン・ヤン