モデルでタレントのアンミカ（54）が2日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「連休は、優しくて楽しい太田光代さんとの初タッグの番組で、韓国へ数日間行ってましたよ」と書き出したアンミカ。「元気で可愛い岡田結実ちゃんも！！」と紹介して写真をアップした。「素敵なモノたちに出会えて、そして美味しいごはんも堪能」と回顧し「セリのサムギョプサルや、プルコギなどを頂き、垢すりも堪能して