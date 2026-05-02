ゴールデンウィーク限定！ 過去に大反響を呼んだ記事を特別セレクション。人生を左右する「小さな発見」がここにあるかもしれません。＊＊＊ゴールデンウィーク（GW）は、多くの人にとって楽しみな大型連休だ。しかし、時には思わぬハプニングに見舞われることもある。今回は、GWに起きた珍事件を紹介しよう。◆肉を目の前に子どもは大泣き、“地獄絵図”にGWといえば、アウトドアを楽しむ人も多い。田中健さん（仮