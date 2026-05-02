リテールパートナーズは20日付で連結子会社、丸久の社長に宇佐川浩之副社長が、副社長に宇多村美彦専務が就任する人事を発表した。田中康男社長は会長に就く。宇佐川氏と宇多村氏が代表権を持つ。宇佐川氏は1961年5月21日生まれの64歳。85年丸久入社、17年取締役経営企画室長、19年リテールパートナーズ取締役などを経て25年に現職。宇多村氏は1958年1月17日生まれの68歳。80年丸久入社、13年取締役店舗運営部長、19年専務取