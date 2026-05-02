中谷とサウジ決戦で壮絶な打ち合いを演じたエルナンデス(C)Getty Imagesついに運命の日がやってきた。5月2日、東京ドームでボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ12回戦で、王者の井上尚弥（大橋）と挑戦者の中谷潤人（M・T）が激突する。【動画】英紙が愕然としたスパー風景！ 井上尚弥の破壊力抜群の左フックを見る互いに32戦無敗と敵なしの強さを誇り、複数階級を制覇。複数メディアによるパウンド・フォ