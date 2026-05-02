フジテレビの内田嶺衣奈アナウンサーが、２日までに自身のインスタグラムを更新。第１子の産休・育休からの復職を報告した。「お久しぶりです」と２日までに自身のインスタグラムを更新した内田は、「今週から復職いたしました！」と明るく報告。約１年半ぶりとなる出社に「浦島太郎」になったような不安を抱えていたものの、「おかえり〜待ってたよ〜と想像していた以上にみんなが温かく迎えてくれて、とてもホッとしました」