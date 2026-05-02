G2「京王杯SC」は3番人気のワールズエンド（牡5＝池添、ロードカナロア）が好スタートから主導権を握ると、14番人気セフィロの追い上げをしのぎ1着。初の重賞制覇で安田記念の優先出走権を獲得した。鞍上の津村明秀（40）はスプリングS（アウダーシア）以来となる今年5回目の重賞勝ち（通算27回目）。管理する池添学師（45）は昨年の阪神牝馬S（サフィラ）以来となる通算15回目の重賞V。2着にセフィロ、3着は7番人気のマイネ