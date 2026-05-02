◇プロ野球セ・リーグ 阪神-巨人(2日、甲子園球場)巨人の先発・又木鉄平投手が5回2失点で降板しました。前回4月25日のDeNA戦で、チーム2番手として3回1/3を無失点に抑え、通算11登板目で初勝利を手にした又木投手。9連戦の5戦目に今季初先発として登板すると初回、2アウトから3番森下翔太選手に2塁打を浴びると、バッテリーミスでランナーは3塁へ。ここで4番佐藤輝明選手に3球目のシュートをレフト線へはじき返され、先制を許しま