5月2日、京都競馬場で行われた11R・ユニコーンステークス（G3・3歳オープン・ダ1900m）は、岩田望来騎乗の2番人気、シルバーレシオ（牡3・栗東・野中賢二）が勝利した。クビ差の2着に1番人気のメルカントゥール（牡3・栗東・杉山晴紀）、3着に5番人気のケイアイアギト（牡3・美浦・加藤征弘）が入った。勝ちタイムは1:57.5（稍重）。【阪神5R】シルバーレシオが人気に応えて2勝目外から一気の差し脚岩田望来騎乗の2番人気、シ