【モデルプレス＝2026/05/02】アーティストの山本彩が4月30日、自身のInstagramを更新。変形デザインの衣装姿を公開した。【写真】32歳元NMBセンター「カッコ良すぎ」と絶賛の声相次いだ美脚ショット◆山本彩、衣装ショット公開山本は「Billboard Live東京アジアツアーファイナルありがとうございました」とつづり、ツアーの衣装姿を披露。全身白の衣装姿で、ジャケットに片足が斜めに切られた変形ボトムス姿を投稿している。また