【モデルプレス＝2026/05/02】乃木坂46の田村真佑が5月1日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ワンピース姿を公開し反響を呼んでいる。【写真】27歳乃木坂メンバー「スタイル抜群」と話題の美太ももチラ見せコーデ◆田村真佑、ミニ丈ワンピースから美脚チラリ田村は、黒のハートの絵文字と共にシャッターの前での写真を複数枚投稿。ボリュームのある黒色のミニ丈ワンピースにロングブーツを合わせたオールブラックコーディネートを披