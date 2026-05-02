ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。みなさん、今年のゴールデンウィークはどのように過ごしていますか？僕は八景島に行ったり、科学実験教室に参加したり、舞台を観に行ったりと近場で済ませています。そこで今回は「ゴールデンウィークに使えるお得なキャンペーン」をご紹介します。◆ゴールデンウィ