毎日のバスタイムをもっと特別にしてくれる新アイテムが登場♡ドイツ生まれのハーバルブランドクナイプから、「シュガースクラブ」シリーズの新作“サンダルウッド”が仲間入り。角質ケアと保湿を同時に叶える“うるじゅわ”な使い心地で、心も肌も満たされるひとときを届けてくれます♪ やさしく磨くシュガースクラブの魅力 クナイプのシュガースクラブは、天然植物オイルと砂糖（シュ