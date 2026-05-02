「ロッテ−西武」（２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）人気お笑いコンビ、カカロニの栗谷がファーストピッチセレモニーに登場。あわや死球の投球に顔面蒼白となる場面があった。白のＴシャツ＆パンツ姿でマウンドに上がった栗谷。セットポジションから投じたボールは打者を務めた石川慎吾の内角に。球場もどよめいた。間一髪デッドボールは免れたが、栗谷は慌てた様子ですぐにマウンドから手を合わせて駆け寄ると、その場で土