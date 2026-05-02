テレビ朝日系「見取り図じゃん」が４月３０日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。この日は「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」をテーマに進行。盛山は、以前にホストクラブに行っていた紅しょうが・熊元プロレスに「好みじゃない方が（席に）ついたときとかは言うんですか？」と聞いた。熊元は「私は、あんまり、そこはちょっと言えなくて…。芸人って分かった上で来てくれたり