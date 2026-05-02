9人組ガールズグループ「NiziU」のMAYA（24）が2日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。グループ内で最も“あざといメンバー”に自らの名前を出した。メンバーのAYAKA(22)と一緒に出演。出された質問に対して2人で同じ答えなるかというコーナーで庄司智春から「メンバーで一番あざといのは誰？」と問われた。MAYAは、書く前にAYAKAに「本気？」と尋ねた。庄司は「本気じゃないのとオフィシャルで言えない