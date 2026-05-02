「赤ちゃんグンディたち、お母さんの背中の上で安心だね」【写真】お母さんの背中にへばりつき、団子になる赤ちゃんグンディお母さんの背中でくつろいでいる3匹の赤ちゃん。東京都足立区の「足立区生物園」（@seibutuen_info）さんが飼育している「グンディ」という動物の親子です。日本ではあまりなじみのない動物ですが、3匹の赤ちゃんがお母さんに寄り添う姿を見た人からは、温かいコメントが多数寄せられました。 「毎日