終わりの見えない物価高。食品やガソリン、推しのコンサート代などいろいろなものが値上がりする中、「特にこれはしんどい」と感じるポイントは人それぞれです。All About編集部が実施したアンケートには、実にさまざまな声が寄せられました。今回はその中から、広島県に住む53歳女性の「物価高で一番苦しいと感じること」を紹介します。生活は苦しい……【回答者プロフィール】・居住地：広島県・年齢：53歳・家族構成：既婚（子