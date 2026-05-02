元プロレスラーでタレントの佐々木健介（59）、北斗晶（58）夫妻が2日放送のカンテレ「モモコのOH!ソレ！み〜よ！」（土曜後1・00）に出演。夫婦の力関係が明白となるやりとりを繰り広げた。円満な仲ながら、この日は佐々木が北斗に「孫の前では怒らないで」と懇願。「息子たちの前で言われると、父親としての威厳がなくなる。さらに孫が気づき始めたらマズイ。孫には気づかれたくない」と言って笑わせた。「意味が分かんな